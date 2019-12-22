اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة CHELSEA VS TOTTENHAM بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش تشيلسي beIN SPOR LIVE

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فهناك قمة أو أكثر في كل أسبوع، وفي الأسبوع الثامن عشر في البريميرليج بوعده ويقدم لنا قمتين من العيار الثقيل، الأولى ستكون اليوم بين مانشستر سيتي حامل اللقب وليستر سيتي ثاني أفضل فريق هذا الموسم بعد ليفربول، والقمة الثانية ستكون بين تشيلسي وتوتنهام، حيث سيلتقى مورينيو بفريقه السابق تشيلسي وهو في الإدارة الفنية لفريق توتنهام.

موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام والقنوات الناقلة

وفي قمة منافسات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج يحل تشيلسي بقيادة لامبارد ضيفا ثقيلا على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، في أقوى مباريات هذا الأسبوع بكل تأكيد، وبين فريقين يقدمان مستويات رائعة في الفترة السابقة، وخاصة توتنهام الذي تغير حاله منذ قدوم مورينيو ويواصل النتائج الجيدة مع الآداء الرائع في الجولات الماضية.

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ستكون مباراة القمة غدا الأحد 22 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة القمة بشكل مباشر وحصري عبر قناة bein sports 2HD.

ونذكركم بما حدث في الموسم الماضي حينما التقى الفريقان، ولكن كانت القيادة الفنية مختلفة، حيث كان الإيطالي ماوريسيو ساري هو المدير الفني لتشيلسي، والأرجنتيني بوكيتينيو هو المدير الفني لتوتنهام، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين 24 نوفمبر 2018 بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لتشيلسي، أما في مباراة الدور الثاني بتاريخ 27 فبراير 2019 فاز تشيلسي على توتنهام بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي حاليا

يحتل تشيلسي المركز الرابع 29 نقطة، أما توتنهام فقد صعد في المراكز مع مورينيو وهو الآن في المركز الخامس خلف تشيلسي تماما برصيد 26 نقطة، ولذا فستكون مباراة قوية ونارية بكل تأكيد، حيث يحتاج مورينيو لإثبات جدارته ومواصلة نتائجة المتميزة بفوز كبير على تشيلسي يخطف به المركز الرابع بالتساوي في النقاط مع تشيلسي، وبمواصلة النتائج الجيدة سيختم توتنهام الموسم وهو في المراكز الأربع الأولى.

أما تشيلسي بقيادة لامبارد فهو مليء بالأمل والإرادة، وسيحاول أن يخطف فوزا هاما من قلب ملعب توتنهام ويرتفع في النقاط ويقترب أكثر من مانشيستر سيتي صاحب المركز الثالث.