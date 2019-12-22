اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم CHELSEA

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بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي بث بدون توقف من المنزل مباراة تيلسي وتوتنهام تقام الأحد مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين توتنهام هوتسبير وتشيلسي، ضمن الجولة الثامنة عشرة على ستاد توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن.

بث حي مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم بدون توقف توتنهام فاز خارج أرضه على وليفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية بالدوري، أما تشيلسيففاز على بورنموث بهدف نظيف سجله دان جوسلينج.

بث مباشر تشيلسي اليوم الاحد يحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، أما توتنهام فيأتي في المركز السابع بـ 26 نقطة.

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي موعد مباراة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة و19:30 بتوقيت مكة المكرمة و16:30 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي | القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 4K وbeIN Spors HD 11 EN.

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