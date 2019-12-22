اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA VS TOTTENHAM

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مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر تشيلسي وتوتنهام اليوم الاحد تختتم الليلة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تقام مباراة توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن، على ملعب نيو وايت هارت لين ملعب السبيرز.
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي وتنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي، في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة "السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة".
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي وسيقود مباراة توتنهام وتشيلسي، طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور، وسيجرى بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها التونسي عصام الشوالي.
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي يلتقي واتفورد نظيره مانشستر يونايتد في اللقاء الأول في الرابعة مساءً، على استاد فيكارج رود.
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي وتعد مباراة اليوم حاسمة في ظل صراع المربع الذهبي، حيث تتنافس على دخوله العديد من الأندية، وعلى رأسها تشيلسي صاحب المركز الرابع بـ 29 نقطة، ويدخل توتنهام اللقاء وفي رصيده 26 نقطة، وحال تحقيق السبيرز الفوز بأي نتيجة، سينتزع المركز الرابع من البلوز.
مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي ومن المقرر أن تبث فضائة beIN Sports HD 2 لقائي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم الاحد 22-12-2019.