اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت CHELSEA VS TOTTENHAM

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر تشيلسي وتوتنهام اليوم الاحد تختتم الليلة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تقام مباراة توتنهام وتشيلسي في ديربي لندن، على ملعب نيو وايت هارت لين ملعب السبيرز.

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي وتنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي، في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة "السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة".

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي وسيقود مباراة توتنهام وتشيلسي، طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور، وسيجرى بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها التونسي عصام الشوالي.

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