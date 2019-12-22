اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الرجاء المغربيNOW

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مشاهدة مباراة الرجاء والوداد تتجه الأنظار صوب الدار البيضاء، اليوم الأحد، لمتابعة مباراة القمة بين فريق الرجاء الرياضي مع غريمه الوداد الرياضي، والتي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، بث مباشر مباراة الرجاء والوداد

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مشاهدة مباراة الرجاء والوداد ويأمل فريق الرجاء صاحب الضيافة في مباراة اليوم في تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الوداد والتقدم في جدول الترتيب، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على حسنية أكادير في الجولة الأخيرة،بث مباشر مباراة الرجاء والوداد .

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد أما فريق الوداد الضيف في مباراة اليوم، فيدخل اللقاء بهدف الثأر لخروجه الدراماتيكي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء بعد تعادلها بنتيجة 4-4، بعد أن كان منتقدمًا في النتيجة 4-1،بث مباشر مباراة الرجاء والوداد .

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد ويحتل الرجاء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف فريق نهضة بركان صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة، بث مباشر مباراة الرجاء والوداد.

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مشاهدة مباراة الرجاء والوداد وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الرجاء والوداد..

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد | موعد مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد تنطلق مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد | القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد | تذاع مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي عبر شاشة قنوات بي إن سبورت والأولى المغربية، بث مباشر مباراة الرجاء والوداد.