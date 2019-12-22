اونلاين | كورة لايف bein sport مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد بث مباشر Manchester كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف bein sport مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد بث مباشر Manchester كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر اليوم بتاريخ 12/22‏/2019 الدوري الانجليزي، مباراة جديدة تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وفريق واتفورد ضمن مباريات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيكارج رود، حيث يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراته تحت قيادة مدربه الفني سولشار أملاً منه في تعويض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته الماضية أمام فريق إيفرتون وأن يستكمل منافسته حتى يفوز بالمركز الرابع في جدول الترتيب الذي سوف يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الحالة السيئة التي يمر بها الفريق، ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة حصدها من خلال 17 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل خلال 7 مباريات أخرى، وكانت الخسارة حاضرة خلال 4 مباريات أخرى.

أما عن فريق واتفورد الذي يخوض مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية حتى يحسن من مركزه في جدول الترتيب، وأدى فريق واتفورد أداءً متميزاً خلال مباراته الأخيرة أمام فريق ليفربول، وكان على قرب من تحقيق نتيجة إيجابية إلا أن سوء الحظ أوقعه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من إحراز هدفين الفوز خلال هذه المباراة، ويأتي فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط حصدها من خلال 17 مباراة لم يتمكن فريق واتفورد من تحقيق الفوز إلا خلال مباراة واحدة فقط وتعادل خلال 6 مباريات وخسر في 10 مباريات أخرى، ويسعى الفريق أن يحقق نتيجة إيجابية خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد حتى يحسن من مركزه وأن يبتعد عن منطقة الهبوط.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

بطاقة مباراة واتفورد Vs مانشستر يونايتد.

???? البطولة : الدوري الانجليزي .

⏰ يوم المباراة : 22 / ديسمبر / 2019.

Advertisements

???? الاسبوع : الأسبوع 18.

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2.

???? التعليق الصوتي : يوسف سيف.

⌚ موعد المباراة : الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بعد الإنتهاء.