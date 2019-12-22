اونلاين | أونلاين Manchester يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر kora online تابع لايف مانشستر يونايتد bein on

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بينما يحتل نادي واتفورد المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيكارج رود وتنقل قناة بي ان سبورت 2 البث المباشر للقاء بتعليق يوسف سيف.

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توقيت مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .4:00 مساءاً بتوقيت مصر .4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .5:00 مساءاً بتوقيت العراق .4:00 مساءاً بتوقيت السودان .5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .3:00 مساءاً بتوقيت تونس .3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .5:00 مساءاً بتوقيت قطر.2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر