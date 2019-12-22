اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة ميلان وأتلانتا بث مباشر رابط ماتش يلا شوت PLUS رابط ماتش atalanta vs milan YOUTUBE

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مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا اليوم بث مباشر ميلان وأتلانتا يحل نادي ميلان ضيفاً على أتلانتا الأحد على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا اليوم عبر الانترنت ومن المنزل حيث تبداء المباراة في تمام الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا | وتنقل المباراة عبر القوات التالية:

beIN Sports HD 4

Digi Sport 1 HD Hungary

Premier Sports 1 HD

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا يقع ميلان في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما يقع نادي أتلانتا في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا علي الرغم من كثرة المرات التي التقي بها الناديين الإ أن نادي ميلان لم يحقق أول انتصاراته المتتالية علي أتلانتا الإ في عام 1989.

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مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا بل ولم يقف ميلان عند هذا الحد ففي العام التالي لذلك أي في العام 1990 حقق ميلان انتصاره المتتالي مجددا علي أتلانتا.

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا ويبدو أن ميلان قد اعتاد حينها علي ذلك فحقق انتصاراته المتتالية ليسحق بها أتلانتا تحت اقدامه لأكثر من مرة مثلما فعل في عام 1992 بل ومن عام 1993 حتي عام 1996.

مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا ومن الجدير بالذكر أن نادي أتلاننتا لم يحقق أبدا أي انتصارات متتالية علي نادي ميلان سوي مرة واحدة فقط.

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مشاهدة مباراة ميلان أوتلانتا | التشكيل المتوقع للروسونيري:

في حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: أندريا كونتي – ماتيو موساشيو – أليسيو رومانيولي – دافيد كالابريا.

في خط الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – جياكومو بونافينتورا.