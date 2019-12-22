الامارات | بالصور.. كارثة إنسانية بأحد ملاعب كأس العالم 2022 في اليوم الوطني لقطر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كارثة إنسانية بأحد ملاعب كأس العالم 2022 في اليوم الوطني لقطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، عن استمرار الوضع المأساوي بالنسبة لعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، مشيرة إلى حدوث كارثة إنسانية في العيد الوطني للبلد المستضيف للمونديال.

وأوضحت، اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي حصلت خلاله جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على إجازة في 18 ديسمبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تمت تعبئة عشرات العمال المهاجرين في غرفة خانقة كريهة.

وأضافت أن «مخيم الشحانية يضم عدداً كبيراً من المهاجرين الهنود والباكستانيين والأتراك، إذ إنه وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، تعد الحياة الحقيقية بالنسبة للعمال غير موجودة في هذا المخيم، والمنشآت المخصصة لهم».

وتابعت: «مخيم الشحانية هو من المباني الخرسانية المحبطة التي لا تلبي احتياجات العمال، إذ يقومون بطهي وجبات الغداء الخاصة بهم على أجهزة بدائية، ولا توجد ثلاجة ظاهرة في صالة النوم الخاصة بالرجال، بينما تغطي النافذة ستارة، مع خزانة صغيرة فقط لكل رجل، وتتناثر ممتلكاتهم على الأرض، في مشهد غير آدمي».