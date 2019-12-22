شكرا لقرائتكم خبر عن «إنييستا» يستعد لخطوة جديدة في مسيرته الكروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليًا وبرشلونة سابقًا، من الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني ليلعب مجددًا بجوار زميله السابق خافيير ماسكيرانو.

وحسب تقارير نشرتها صحف «ديلي ميل» البريطانية و«دياريو سبورت» الإسبانية، فإن قائد برشلونة السابق قد ينضم إلى نادي إستوديانتيس الأرجنتيني، الذي يرأسه الأسطورة الأرجنتينية خوان سباستيان فيرون، ويقوده زميل «إنييستا» السابق في البلوجرانا دييجو ميليتو، كما انضم إليه مؤخرًا زميله السابق أيضًا «ماسكيرانو».

وحسب التقارير، فإن النجم الإسباني قد يكون التوقيع القادم للنادي الأرجنتيني في يناير.