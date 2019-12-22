شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك» يتحدث عن إحباطه لخسارة الكرة الذهبية.. وحديثه مع «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بالإحباط لعدم فوزه بالكرة الذهبية موضحًا أنه تحدث مع الفائز بالجائزة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال حفل توزيع الجوائز.

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وقال «فان دايك»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «لقد كنت محبطًا قليلًا، لكني قررت أنني سأذهب إلى الحفل رغم ذلك، وفي النهاية كانت ليلة رائعة».

وأضاف الهولندي: «لازلت أعتبره إنجازًا عظيمًا أن أكون هناك مع أكبر أساطير كرة القدم في العالم».

وأفصح اللاعب عن تحدثه مع «ميسي» خلال الحفل، موضحًا أنه لم يكن حديثًا طويلًا لعدم إجادة الأرجنتيني للغة الإنجليزية، «ولكن الحديث كان كافيًا ليجعلني أدرك أن الاحترام الذي بيننا متبادل».