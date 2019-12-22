شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كانت أولى الجولات قد أقيمت أمس السبت ، وأسفرت عن فوز كل من الاتحاد و الجزيرة و الأهلى و الزمالك ، أصحاب الارض فى المباريات .
ومن المقرر أن تقام المباريات فى الخامسة و الثامنة مساء ، بدلا من السادسة ، نظرا للبث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر .
يذكر أن الجولة الثانية تقام بعد غد الثلاثاء بمواجهات كل من الأهلى مع الزمالك ، و سموحة مع الجزيرة ، الاتحاد السكندرى مع سبورتنج ، و التأمين مع الجيش
وجاء التعديل فى مباريات فرق الأهلى و الزمالك والاتحاد السكندرى وسموحة ، وفقا للجدول التالى ..
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