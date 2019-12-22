اخبار الرياضه

تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر لكرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

كانت أولى الجولات قد أقيمت أمس السبت ، وأسفرت عن فوز كل من الاتحاد و الجزيرة و الأهلى و الزمالك ، أصحاب الارض فى المباريات .

 

ومن المقرر أن تقام  المباريات فى الخامسة و الثامنة مساء ، بدلا من السادسة ، نظرا للبث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر .

Advertisements

 

يذكر أن الجولة الثانية تقام بعد غد الثلاثاء بمواجهات كل من الأهلى مع الزمالك ، و سموحة مع الجزيرة ،  الاتحاد السكندرى مع سبورتنج ، و التأمين مع الجيش

 

وجاء التعديل فى مباريات فرق الأهلى و الزمالك والاتحاد  السكندرى وسموحة ، وفقا للجدول التالى ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر لكرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا