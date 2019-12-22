شكرا لقرائتكم الأهلى يذاكر الاتحاد السكندري بالفيديو قبل موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهز الجهاز الفني لفريق الكرة بالأهلى بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ملخص لبعض مباريات الاتحاد السكندري هذا الموسم لشرحها للاعبين خلال معسكر الفريق اليوم قبل مواجهة الأحمر لزعيم الثغر مساء غدا .

ركز الجهاز الفني خلال مخلص مباريات الاتحاد على كيفية بناء الفريق السكندري لهجماته على مرمي المنافسين لتحديد كيفية ايقافها خلال شرح فايلر للاعبين فى محاضرة اليوم ويتضمن الملخص ايضا طريقة دفاع الفريق السكندرى ويشرح للاعبين كيفية اختراقها للوصول لمرمي عماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر

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فايلر قام بدراسة الطرق الدفاعية لطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد الذى يتميز بالتنظيم الدفاعي حتى يضع الخطة المناسبة لاختراق الدفاع الذى يعتمد عليه طلعب يوسف امام الفرق الكبيرة مع بناء هجمات مرتدة

يلتقى الاهلى مع الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز فى السابعة والنصف من مساء غدا الاثنين.