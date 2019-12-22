شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم هشام لاعبة طاولة الأهلى: بعرف أعمل كريب..وكان نفسى أكون مساعد طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب الرسم وسماع الموسيقى. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ أتميز فى عمل الكريب بكل أنواعه.

مريم خارج الصالة من هو نجمك المفضل؟ دائما بتابع الفنانة كارمن بصيبص من هو مطربك المفضل؟ من هو مطربك المفضل؟ فى قديم وفى جديد، يعنى مثلا بحب أسمع أم كلثوم وشيرين عبدالوهاب. لولم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لولم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ كان نفسى أكون co-pilot مساعد طيار. Advertisements

التؤام مريم ومروة هشام لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف؟ لا أنا مش بنزل الشارع مشى كتير، فلا يوجد فرصة للمعاكسة. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ بصراحه مليش فى التمثيل.

مريم وشقيقتها بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الملابس الكاجوال بتكون أسهل فى الحركة. تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ أحب الارتباط بشخص رياضى أكيد، لأنه هيقدر ظروف الرياضة والتدريبات والماتشات والسفر. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟ طبعا لأ.. مش هسيب حاجة بحبها.

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