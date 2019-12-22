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بعثة البندقية تغادر إلى الإمارات للمشاركة فى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل بعثة البندقية إلى الإمارات للمشاركة فى البطولة العربية للرماية المقرر أن تنطلق بالتدريب الرسمى غدا الأحد، وفقا لتأكيد طارق صادق إدارى الاتحاد.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: شيماء حشاد والزهراء شعبان وهديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات، وأسامة السيد ومحمد حمدى عبد القادر ويوسف حلمى على صعيد الرجال، يرافقهم عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

أما فى منافسات المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، حيث يتوجهون بعد غد.

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