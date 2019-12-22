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تعديل موعد مباريات دورى سوبر السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر، والذى يقام فى الفترة من 24 ديسمبر وحتى 16 يناير المقبل.

وكانت أولى الجولات قد أقيمت أمس، السبت، وأسفرت عن فوز كل من الاتحاد والجزيرة والأهلى والزمالك، أصحاب الأرض فى المباريات.

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ومن المقرر أن تقام المباريات فى الخامسة والثامنة مساء، بدلا من السادسة، نظرا للبث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر.

يذكر أن الجولة الثانية تقام بعد غد الثلاثاء بمواجهات كل من الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، الاتحاد السكندرى مع سبورتنج، والتأمين مع الجيش.

وجاء التعديل فى مباريات فرق الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وسموحة، وفقا للجدول التالى.. 


تعديل مباريات الدورى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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