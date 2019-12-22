شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباريات دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى السوبر، والذى يقام فى الفترة من 24 ديسمبر وحتى 16 يناير المقبل.

وكانت أولى الجولات قد أقيمت أمس، السبت، وأسفرت عن فوز كل من الاتحاد والجزيرة والأهلى والزمالك، أصحاب الأرض فى المباريات.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام المباريات فى الخامسة والثامنة مساء، بدلا من السادسة، نظرا للبث التليفزيونى لمباريات دورى السوبر.

يذكر أن الجولة الثانية تقام بعد غد الثلاثاء بمواجهات كل من الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الجزيرة، الاتحاد السكندرى مع سبورتنج، والتأمين مع الجيش.

وجاء التعديل فى مباريات فرق الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وسموحة، وفقا للجدول التالى..