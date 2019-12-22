شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الاسكواش يعودون إلى القاهرة غداً بعد الفوز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود البعثة المصرية للاسكواش إلى القاهرة غداً، الاثنين، بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجح الفراعنة فى الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى والخامسة فى تاريخ مصر، بعد التغلب على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 فى المباراة النهائية.

ودفع أمير وجيه، مدرب المنتخب الوطنى، بالثنائى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الثالث، خلال شوطى المباراة ونجح كريم عبد الجواد فى التغلب على منافسه ديكلين جيمس بنتيجة 3/2 فى 107 دقيقة، كما تمكن على فرج من التغلب على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 فى 57 دقيقة، ليحسم التتويج للفراعنة دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا والذى كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

منتخب الفراعنة فى هذه النسخة ضم كلا من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، وترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش بعثة الفراعنة كما رافق البعثة الدكتور محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى واحمد محسن عضو مجلس الادارة.