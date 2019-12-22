شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحكم مدحت عبد العزيز بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الأولى ونجم الترسانة السابق بعد صراع طويل مع المرض.

وأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان فى المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.

ونشر مدحت الحوفى، الحكم السابق وشقيق زوجة مدحت عبد العزيز، على صفحته الشخصية عبر فيس بوك، يعلن وفاة الحكم الأسبق.

وكان مدحت عبد العزيز أجري عملية جراحية بالمخ بعد تعرضه لنزيف عام 2014، قبل أن يعاوده المرض 2018 وحتى الآن.

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وتولى عبد العزيز مديرا اداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى.

ومن المقرر أن تعلن أسرة الحكم السابق عن موعد صلاة الجنازة ، وكذلك العزاء .