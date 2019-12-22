- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
تقام اليوم الأحد 22-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، ومباراة توتنهام وتشيلسي في قمة البريميرليج.
حيث يلاقي يوفنتوس نظيره لاتسيو، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.
ويلتقي توتنهام أمام تشيلسي، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مباريات الدوري الإنجليزي
واتفورد x مانشستريونايتد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.
توتنهام x تشيلسي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
مباريات الدوري الإيطالي
أتالانتا x ميلان، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي
لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.