مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 22 ديسمبر 2019

تقام اليوم الأحد 22-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، ومباراة توتنهام وتشيلسي في قمة البريميرليج.



حيث يلاقي يوفنتوس نظيره لاتسيو، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي توتنهام أمام تشيلسي، في قمة الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات الدوري الإنجليزي

واتفورد x مانشستريونايتد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

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توتنهام x تشيلسي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا x ميلان، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.