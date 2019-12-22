شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلق والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 يستيضف ملعب سانتياجو برنابيو، لقاء ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، في اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لاستمرار عروضة الممتازة في الدوري الإسباني، واللحاق ببرشلونة متصدر الترتيب. معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يعلق على المباراة حفيظ دراجي عبر قناة beIN SPORTS HD 3. Advertisements التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفخال. خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس. خط الهجوم: بيل، بنزيما، رودريجو. يدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 36 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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