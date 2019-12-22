معلق والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 يستضيف نادي توتنهام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية استاد "توتنهام هوتسبر".

يسعى توتنهام لتحقيق الفوز على البلوز تشيلسي من أجل الإقتراب من المربع الذهبي. معلق مباراة توتنهام وتشيلسي ويعلق عصام الشوالي على المباراة. التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام تشيلسي حراسة المرمى: باولو جازانيجا خط الدفاع: جان فيرتونجن - توبي ألدرفيريلد - دافينسون سانشيز - سيرجي أورييه Advertisements خط الوسط: إريك دير - موسى سيسوكو - سون هيونج مين - ديلي ألي - جيوفاني لو سيلسو خط الهجوم: هاري كين. التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام توتنهام حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي- كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان خط الهجوم: تامي أبراهام. ويقع فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أما فريق توتنهام فيقع في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة.

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