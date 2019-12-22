معلق والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة نهائي السوبر الإيطالي، التي تجمع بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الإيطالي، للعام الثاني على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 4 مرات.

معلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو

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يعلق على المباراة، فارس عوض عبر قناة KSA Sports HD1، وعبد الله الحربي عبر قناة KSA Sports HD3.

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس ضد لاتسيو:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيناتنكور، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو.