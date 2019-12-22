- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة تجمع بين فريقي توتنهام هوتسبر وتشيلسي، على استاد "توتنهام هوتسبر"، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر البريميرليج.
يسعى توتنهام لتحقيق الفوز على البلوز تشيلسي من أجل الإقتراب من المربع الذهبي.
حيث يقع فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعدما خاض 17 لقاء في الدوري الإنجليزي حقق الانتصار في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 31 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.
أما فريق توتنهام فيقع في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة جمعهم من الانتصار من 7 مواجهات والتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم وأحرز 32 هدفا وسكنت شباكه 24 هدفا.
موعد مباراة توتنهام وتشيلسي
تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لموقعة توتنهام وتشيلسي
تقام مباراة توتنهام وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 2.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.