موعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

يواجه فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الإيطالي، للعام الثاني على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 4 مرات.

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

تنطلق المباراة في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

تذاع المباراة عبر قناتي KSA Sports HD1، وKSA Sports HD3.