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موعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

يواجه فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود في المملكة العربية .

وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الإيطالي، للعام الثاني على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 4 مرات.

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

تنطلق المباراة في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

تذاع المباراة عبر قناتي KSA Sports HD1، وKSA Sports HD3.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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