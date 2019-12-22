- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
يحل فريق أتلتيك بيلباو ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
ويقام اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو".
يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لاستمرار عروضة الممتازة في الدوري الإسباني، واللحاق ببرشلونة متصدر الترتيب.
موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
يدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 36 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.