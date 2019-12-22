شكرا لقرائتكم فايلر يستعين بمحمود متولي فى دفاعات الاهلى ضد الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتشكيل الاساسى للأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري غداً فى الدوري.

وغاب محمود متولى عن مباريات الأهلى الماضية وتحديداً منذ سبتمبر الماضى بعد إصابته فى لقاء الزمالك بالسوبر المحلى حيث أُصيب اللاعب بمزق فى العضلة الخلفية.

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وخاض متولى فترة تأهيل وتعافى من الإصابة ودخل قائمة مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة، التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف لكنه لم يُشارك وينوى فايلر الدفع به فى مباراة الاتحاد غداً.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد فى السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، بالجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز بأستاد القاهرة ويتصدر الأهلى قمة الدورى بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين.