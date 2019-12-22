شكرا لقرائتكم وفاة الحكم مدحت عبد العزيز نجم الترسانة السابق بعد صراع طويل مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الاولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين . وأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد. Advertisements ونشر مدحت الحوفي الحكم السابق وشقيق زوجة مدحت عبد العزيز على صفحته الشخصية عبر فيس بوك يعلن وفاة الحكم الأسبق. وكان مدحت عبد العزيز أجري عملية جراحية بالمخ بعد تعرضه لنزيف عام 2014، قبل أن يعاوده المرض 2018 وحتى الآن. وتولى عبد العزيز مديرا اداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى. ومن المقرر أن تعلن أسرة الحكم السابق عن موعد صلاة الجنازة ، وكذلك العزاء .

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