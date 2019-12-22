شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت أن عماد متعب يفاضل بين برشلونة وليفربول للمشاركة في مباراة اعتزاله، حيث توسط محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، للنجم المصري لدى ليفربول لاقناع الريدز بالمشاركة في المباراة.



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عماد متعب أعلن سابقاً اعتزال ممارسة كرة القدم رسميا العام الماضي، لينهي مسيرته في الملاعب وقال في تصريحات تلفزيونية: "قررت اعتزال لعب الكرة نهائيا، بدءا من الموسم الحالي".

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وأضاف لاعب الأهلي السابق: "سأتجه لتحليل المباريات وأبرمت تعاقدا مع قناة أون سبورت للبدء في ذلك، وكان هذا القرار الأصعب لأن ترك كرة القدم ليس بالسهل".

وصعد متعب للفريق الأول بالأهلي فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة " 3 نوفمبر 2003"، وأصيب فى الرباط الصليبى فى مباراته الأولى تحت قيادة مانويل جوزيه أمام غزل المحلة فى نفس الموسم، سجل أول أهدافه فى شباك أسمنت السويس فى افتتاح موسم "2004-2005"، ونال لقب هداف الموسم برصيد "15" هدفا.

حقق جلاد الحراس "10" بطولات دورى، وفى طريقه للقب رقم "11" فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عاما، سجل خلالها "75" هدفا يأتى بها فى المركزالسادس، خلال "190" مشاركة، وفاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، كما ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات، شارك فى "3" مباريات، ولم يسجل.