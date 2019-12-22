شكرا لقرائتكم البعثة المصرية للاسكواش تعود غدا إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم للفرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود غداً الأثنين البعثة المصرية للاسكواش إلى القاهرة، بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التي أقيمت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح الفراعنة في الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخ مصر، بعد التغلب على المنتخب الانجليزي بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية.

ودفع أمير وجيه مدرب المنتخب الوطني بالثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث، خلال شوطي المباراة ونجح كريم عبد الجواد في التغلب على منافسه ديكلين جيمس بنتيجة 3/2 في 107 دقيقة، كما تمكن علي فرج من التغلب على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 في 57 دقيقة، ليحسم التتويج للفراعنة دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا والذي كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، وترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة كما رافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي واحمد محسن عضو مجلس الادارة.