شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يقترب من العودة للتشكيل الأساسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتشكيل الاساسي للأحمر في مباراة الأتحاد السكندري غداً في الدوري.
وغاب محمود متولي عن مباريات الاهلي الماضية وتحديداً منذ سبتمبر الماضي بعد إصابته في لقاء الزمالك بالسوبر المحلي حيث أُصيب اللاعب بمزق في العضلة الخلفية.
وخاض متولي فترة تأهيل وتعافي من الإصابة ودخل قائمة مباراة الاهلي والاسماعيلي الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف لكنه لم يُشارك وينوي فايلر الدفع به في مباراة الأتحاد غداً.
ويلتقي الاهلي مع الاتحاد في السابعة والنصف منن مساء غداً ، الأثنين، بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز بأستاد القاهرة ويتصدر الاهلي قمة الدوري بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين.
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