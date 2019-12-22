شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يهدد 5 أرقام قياسية لـ جوزيه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب المدرب السويسري رينيه فايلر، من تحطيم 5 أرقام قياسية للأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأهلى، بعد الانطلاقة المميزة التي حققها فايلر مع القلعة الحمراء في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويسير فايلر بخطى ثابتة لتحطيم أرقام جوزيه، وصناعة مجد جديد فى تاريخ الأهلي، خاصة أن الأرقام التى حققها حتى الآن تجعله من أعظم المدربين الأهلاوية من حيث الانطلاقة المميزة وسجل الأرقام الكروية المميزة.

ونجح فايلر فى قيادة الأهلى لتحقيق العلامة الكاملة فى الدورى حتى الآن، بعد 7 انتصارات متتالية، كما قاد المارد الأحمر فى 13 مباراة نجح فى الفوز فى 12 مباراة وتلقى هزيمة واحدة.

لمعرفة الـ5 أرقام الذى يقترب فايلر من تحطيمها لجوزيه

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