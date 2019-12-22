شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يفاوض برشلونة للمشاركة فى مباراة اعتزاله ومحمد صلاح يتوسط لإقناع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء المعتزل، استقر على تحديد موعد مباراة اعتزاله خلال الصيف المقبل.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت، إن عماد متعب يفاضل بين برشلونة وليفربول للمشاركة فى مباراة اعتزاله، حيث توسط محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والفراعنة للنجم المصرى لدى ليفربول لإقناع الريدز بالمشاركة فى المباراة.

عماد متعب أعلن سابقاً اعتزال ممارسة كرة القدم رسميا العام الماضي، لينهي مسيرته في الملاعب وقال في تصريحات تلفزيونية: "قررت اعتزال لعب الكرة نهائيا، بدءا من الموسم الحالى".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، "سأتجه لتحليل المباريات وأبرمت تعاقدا مع قناة أون سبورت للبدء في ذلك، وكان هذا القرار الأصعب لأن ترك كرة القدم ليس بالسهل".

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وصعد متعب للفريق الأول بالأهلي فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة " 3 نوفمبر 2003"، وأصيب فى الرباط الصليبى فى مباراته الأولى تحت قيادة مانويل جوزيه أمام غزل المحلة فى نفس الموسم، سجل أول أهدافه فى شباك أسمنت السويس فى افتتاح موسم "2004-2005"، ونال لقب هداف الموسم برصيد "15" هدفا.