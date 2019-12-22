شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ محمد صلاح: "دايماً مشرفنا ورافع راسنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وائل جمعة، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والفراعنة، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة العالم للأندية.

ونشر وائل جمعة صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمحمد صلاح وعلق عليها، "مبروك يا صلاح ودايما مشرفنا ورافع راسنا".

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وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جرت على ستاد "خليفة" الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ونجح أبطال القارة الأوروبية في الحصول على بطولة كأس العالم للأندية في النسخ السبعة الأخيرة من المسابقة بواقع 4 ألقاب لنادي ريال مدريد الإسباني ولقب وحيد لكل من بايرن ميونخ الالماني وبرشلونة الإسبانى وليفربول الانجليزي.