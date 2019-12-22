شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. إيهاب عبد الرحمن بطل الرمح عاد لـ يبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة تسيطر على محبى و متابعى رياضة العاب القوى المصرية بعد رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح الذى إبتعد عن اللعب منذ إيقافه عام 2016 .

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية بياناً رسمياً يفيد برفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح فى يناير 2020، و الذى تم إيقافه ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، وفشل محاولات لحاقه بالبطولة، كما ثبت إيجابية العينة الثانية ليخضع اللاعب للعقوبة.

اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لحل مشكلة البطل المصرى إيهاب عبد الرحمن بطل مصر فى رمى الرمح، والذى قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) .

ويسعى إيهاب عبد الرحمن خلال الفترة المقبلة إلى استعاده تألقه و إبداعه من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 وسط طموح الحصول على ميدالية اولمبية .

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الحماس و الإصرار لدى بطل الرمح فى الصور التالية :

Advertisements



إيهاب عبد الرحمن



إيهاب عبد الرحمن بطل الرمح



البطل إيهاب عبد الرحمن



إيهاب عبد الرحمن