شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أمريكا يحتفل مع الفراعنة بالفوز بكأس العالم للاسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السفير المصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية ياسر رضا وزوجته على التواجد فى ملعب المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها واشنطن، واستطاع الفراعنة الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى بعد الفوز على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0.

واحتفل السفير المصرى مع اللاعبين بعد تسلم درع البطولة على منصة التتويج، ومثل مصر في هذه المباراة الثنائى: كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي والمصنف الثالث عالميا، وعلى فرج لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا.

وجاءت نتائج المباراة كالتالى:

فوز كريم عبد الجواد على منافسه ديكلان جيمس بنتيجة 3/2 في 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-10 .

فوز علي فرج على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 في 57دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-14, 11-4.

وحسم علي فرج التتويج للفراعنة قبل دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا وبطل العالم والذي كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

Advertisements

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.



السفير المصري في امريكا



لحظة تسليم الدرع



منتخب الاسكواش



منتخب مصر على المنصة



منتخب مصر لحظة التتويج