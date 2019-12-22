شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبرم عقدا جديدا لطارق حامد مقابل 15 مليون جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي مسؤولو الزمالك من إبرام العقد الجديد لطارق حامد لاعب وسط الفريق، الذي يقتضي بحصوله علي 15 مليون جنيه سنوياً، ووفقا لمصدر مسؤول بالنادى الأبيض أوضح إن العقد الجديد تم الانتهاء منه بصورة رسمية حيث قام بالتوقيع عليه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي حتى يتم صرف من خلاله مقدم التعاقد للاعب خلال الفترة الجارية بعد الوعد الذى حصل عليه اللاعب من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة الذى يحرص على العمل فى الوقت الحالى نحو إنهاء كافة الأمور المالية الخاصة بلاعبى الفريق حتى لا يكون هناك أي مبرر لتراجع النتائج داخل الفريق.

وشهدت الفترة الماضية انتظار طارق حامد لتوقيع عقده الجديد بصورة رسمية من قبل إدارة نادى الزمالك حتى يتمكن من صرف المقدم وفقا للقيمة المالية الجديدة لعقده الذي تم تعديله حيث لم يصرف اللاعب المقدم مع باقى زملائه وفقا لما أكده مصدر مقرب منه ويتبقي الإعلان الرسمي عن الأمر من قبل مسؤولي الزمالك حول المسألة بعدما تم توقيع العقد الجديد من الطرفين سواء النادي أو طارق حامد وبذلك تنتهي أزمة المستحقات الخاصة باللاعب.