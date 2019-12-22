شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يعيد أوناجم لدكة الزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عودة الاعتماد علي أحمد زيزو جناح الفريق بشكل أساسي بداية من اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربي، الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العاشر من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف جهاز الزمالك إن كارتيرون كان ينوي البداية بـ"زيزو" في لقاء سموحة الأخير بالدورى الذى انتهى بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة من منافسات البطولة ولكن بعدما خضع اللاعب لاختبار طبى تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء كاملا لذا فضل كارتيرون إرجاء مشاركته في التشكيل الأساسي بداية من اللقاء القادم أمام الانتاج الحربى الذى سيسعى فيه الأبيض نحو استعادة الانتصارات بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة بالخسارة من طلائع الجيش فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل بدون أهداف مع سموحة فى الجولة الأخيرة من نفس البطولة.