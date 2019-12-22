كلوب: صلاح لم يأت إلى قطر من أجل الجوائز الفردية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة ود ب أ:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن جناح الفريق محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية لم يتوجه لقطر من أجل الفوز بجائزة فردية، لكن لمساعدة الفريق.

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي 1 / صفر مساء السبت في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت مساء السبت في قطر.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز بكأس العالم للأندية اليوم السبت: "محمد صلاح لم يأت إلى هناك من أجل الجوائز الفردية، هو هنا من أجل الفريق."

وتابع: "لقد فاز بالجائزة وهذا شيء جيد، لقد ظهر بشكل رائع خلال المباراتين، هو لم يلعب نفس عدد الدقائق مثل غيره من اللاعبين خلال الأسابيع القليلة الأخيرة."

وأوضح: "صلاح خاض البطولة في موطنه بالمنطقة العربية. كان مصدر تهديد وصنع هدفين في المباراة الأولى وتألق في المباراة النهائية واستحق الجائزة".

وتحدث كلوب عن تحقيق الفريق للفوز في الدقائق الأخيرة: "لقد اتخذتها كعلامة على قوتنا، نحن لا نريد تسجيل أهداف في وقت متأخر، لكنه في النهاية جزء من وقت المباراة."

وواصل: "كل الانتصارات التي حققناها في السابق كانت هامة كما هو الأمر الآن، عندما يكون لديك إيمان، سواء كنت تلعب 90 أو 120 دقيقة يجب أن تؤمن بالفرصة."

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"قدمنا ليلة رائعة للنادي والجماهير. هناك بعض اللحظات غير الجيدة مثل إصابة أليكس تشامبرلين".

وعن شعوره بعد الفوز في هذه المباراة بعد ستة شهور من تتويجه باللقب الأوروبي، قال كلوب : "شعوري رائع ولكننا في هذه الحال نحاول البحث عن كلمات نعبر بها عن شعورنا. قدمنا مباراة قوية بعد إثارة وتوتر وقلق في مواجهة فريق قوي ومميز. جماهير فلامنجو لها الحق في أن تفتخر بفريقها ولنا الحق في الاحتفال بهذا الفوز الذي حققناه عن جدارة".

وعن إمكانية كسر النحس هذا الموسم والفوز باللقب في الدوري الإنجليزي، قال كلوب : "نعيش الليلة لحظة مميزة ولا أدري الآن ما قد يكون في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الليلة، كنا الفريق الأفضل ولكن فلامنجو فريق مميز للغاية أيضا... لدينا ثلاثة لاعبين برازيليين في فريقي ومن سجل الهدف كان برازيليا ولكنني أرفض المقارنة في المستويات. ورغم هذا، فإن كل فريق برازيلي تجده لابد وأن تجد فيه لاعبين مميزين".

وأشار كلوب: "فلامنجو لم يعجبه استحواذنا على الكرة وأظهروا احتراما لنا طيلة الوقت ولكننا ضغطنا بالمهاجمين ولاعبي الوسط وكان لنا التفوق رغم ما واجهناه من صعوبات. حققنا الفوز عن جدارة... أظهرنا في المباراة النهائية أننا نستحق هذا اللقب المهم... كل من الفريقين عانى من الناحية البدنية. حارس مرمى فلامنجو كان مميزا".

وعن الأهداف المتأخرة لليفربول في البطولة الحالية وفي الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "لا نريد هذا ونحاول التسجيل مبكرا ولكن المهم أن التوازن كان موجودا على مدار الوقتين الأصلي والإضافي. أشعر بسعادة بالغة بهذا الهدف الرائع".

وأكد: "فلامنجو لم يفاجئنا بمستواه فقد شاهدنا الكثير من المباريات. كان فلامنجو مختلفا في بعض الوقت وكنا كذلك وتسببنا لهم في عدة مشكلات. اللاعبون أدوا بشكل جيد ولكن الجميع كان مجهدا".

وأتم: "لو لم نأت إلى هنا، كنا سنلعب أمام أستون فيلا. المباريات عددها كما هو. ولن يختلف العدد سواء شاركنا في البطولة أو لم نشارك... سنبدأ الآن عملية التعافي استعدادا لاستئناف مسيرتنا بالدوري الإنجليزي".