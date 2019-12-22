جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-12-2019 والقنوات الناقلة

تعود مباراة كأس السوبر الإيطالي لتنظم على الأراضي السعودية بمواجهة من عيار ثقيل ستحمل الطابع الانتقامي بين “يوفنتوس ولاتسيو”، حيث خسر يوفنتوس قبل 10 أيام أمام النسور في الملعب الأولمبي بروما ضمن إحدى مباريات الدوري الإيطالي بنتيجة 1/3، ما وضع صدارته للسيري آ على المحك، في ظل التأهب الدائم للإنتر.

وحدد موعد كأس سوبر إبطاليا ليكون في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، ومن حسن الحظ أنه سيأتي بعد أكثر من 45 دقيقة على انتهاء الديربي المُرتقب بين “الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي” في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين.

عشاق الدوري الإنجليزي هم الذين سيواجهون صعوبات حقيقية لمتابعة مباريات ختام الجولة الـ18 من البريميرليج، ففي نفس توقيت مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد ستبدأ مباراة ديربي الرجاء والوداد، وفي نفس توقيت مباراة الأستاذ مورينيو وتلميذه لامبارد (توتنهام مع تشيلسي) ستبدأ مباراة كأس سوبر إيطاليا.

لكن عشاق ريال مدريد حظهم غير، حيث سيتمكنون من متابعة جميع المباريات الممكنة خلال اليوم بما أن فريقهم سيلعب أمام أثلتيك بلباو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

إليكم جدول مباريات اليوم الأحد 22-12-2019

المباراة الموعد المناسبة واتفورد – مانشستر يونايتد الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 18 توتنهام – تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة 18 أوساسونا – ريال سوسيداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 18 ريال بيتس – أتلتيكو مدريد 17:00 مصر، 18:00 السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 18 ليفانتي – سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 18 ريال مدريد – أثلتيك بلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 18 يوفنتوس – لاتسيو 18:45 مصر، 19:45 السعودية كأس السوبر الإيطالي (تقام في السعودية على ملعب جامعة الملك فهد بالرياض). أتالانتا – ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 17 بارما – بريشيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 17 ساسولو – نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 17 بادربورن – إينتراخت فرانكفورت 19:00 مصر، 20:00 السعودية Advertisements الدوري الألماني “بوندسليجا”، الجولة 17 أوتريخت – فينورد روتردام 15:30 مصر، 16:30 السعودية الدوري الهولندي، الجولة 18 آندرلخت – كي آر سي جينك 21:00 مصر، 22:00 السعودية الدوري البلجيكي، الجولة 20 ألميريا– بونفيرادينا 13:00 مصر، 14:00 السعودية الدوري الإسباني “السيجوندا”، الجولة 21 فنربخشة – بشكتاش 18:00 مصر، 19:00 السعودية الدوري التركي الممتاز، الجولة 16 الرجاء البيضاوي – الوداد البيضاوي 16:00 مصر، 17:00 السعودية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 10 نهضة الزمامرة – اتحاد طنجة 19:00 مصر، 20:00 السعودية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 10 حسنية أكادير – سريع وادي زم 20:00 مصر، 21:00 السعودية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 10 أم صلال – السيلية 16:10 مصر، 17:10 السعودية دوري نجوم قطر، الجولة 11 الريان – الوكرة 18:20 مصر، 19:20 السعودية دوري نجوم قطر، الجولة 11 قطر – العربي 18:20 مصر، 19:20 السعودية دوري نجوم قطر، الجولة 11

القنوات الناقلة ????

???????????? تنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو على القناة الرياضية السعودية الأولى والثالثة بتعليق فارس عوض وعبد الله الحربي.

???????? تنقل مباريات الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس HD2.

???????? تنقل مباريات الدوري الإسباني على بي إن سبورتس قناة HD 1 وقناة HD3.

???????? تنقل مباريات الدوري الإيطالي على قناة بي إن سبورتس HD 4.

???????????? تنقل مباراة ديربي المغرب بين الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة بتعليق التونسي رؤوف خليف.

???????? تنقل باقي مباريات الدوري المغربي على قناة الرياضية لايف HD.

???????? تنقل مباريات الدوري القطري على قنوات الكأس القطرية الأولى HD.