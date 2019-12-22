اونلاين | يلا شوت Manchester مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر أونلاين YouTube

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نتابع سوياً مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر بالجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي وتأتي مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بعدما أن نجح إيفرتون في كسر الأنتصارات المتتالية لليونايتد المواجهة التي قد أنتهت بالتعادل الإيجابي وذلك تعتبر مفأجاة كبيرة بالإخص بعدما أن حقق اليونايتد نتائج رائعة بالشهر الجاري بتحقيق الأنتصار علي توتنهام وقد واصل اليونايتد أنتصاراتة بتحقيق الفوز بثنائية علي حساب مانشستر سيتي لذلك البعض توقع أن تكون مواجهة إيفرتون ستكون من طرف واحد بالإخص أن إيفرتون لا يعيش أفضل أحوالة بالموسم الحالي بالإضافة أن اليونايتد كان لدية أفضلية خوض اللقاء علي أرضة ووسط جماهيرة.

مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد من المقرر إستضافتها اليوم علي ملعب فيكارج رود وذلك يزيد من مواجهة اليوم صعوبة بالنسبة اليونايتد بالإخص أن واتفورد يأمل في إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلي نتائجة الإيجابية تحت قيادة مديرة الفني الجديد نايجل بيرسون الذي تولي المسؤولية الفنية خلال الشهر الجاري علي حساب المدير الفني المخضرم روي هودسون الذي تمت إقالتة بعدما أن واصل واتفورد نتائجة السلبية بتحقيق التعادل علي أرضة ووسط جماهيرة أمام كريستال بالاس بالجولة السادسة عشر وكانت أول مهام المدرب الجديد نايجل بيرسون خوض مواجهة الجولة السابعة عشر بالدوري الإنجليزي أمام بطل القارة الأوروبية ليفربول لذلك تلقي الهزيمة بثنائية أمر متوقع وطبيعي ولن تكون تلك المواجهة حكماً نهائياً علي قدرة بيرسون لقيادة واتفورد للعودة إلي المسار الصحيح.

مانشستر يونايتد قد خاض مواجهة إيفرتون بدون تعديلات تذكر وذلك في ظل مواصلة الدولي الفرنسي بول بوجبا غيابة عن الفريق بسبب الأصابة التي مازال يعاني منها النجم الفرنسي الكبير الذي قد عاد بنهاية الأسبوع الماضي للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات ولكن ليس من المتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة الليلة لذلك سيوصل سولشار الأعتماد علي الثنائي ماكتومناي وفريدريكو رودريجز وقد واصل سولشار للمواجهة الثانية علي التوالي بالأعتماد علي لوك شاو الظهير الأيسر الذي قد غاب هذا الموسم عن عشرة مواجهات علي التوالي بسب الأصابات المختلفة التي عاني منها اللاعب الإنجليزي.

إيفرتون بدأ المواجهة بصورة غير متوقعة علي الأطلاق حيث نجح في محاصرة اليونايتد في وسط ميدانة حيث قد أعتمد إيفرتون علي نقطتين الأولي هي الضغط علي دفاعات ووسط ميدان اليونايتد من خلال الثنائي الهجومي ريتشارليسون ودومينيك كالفيرت الثنائي قاموا بتنفيذ تلك المهمة بصورة جيدة للغاية وذلك جعل اليونايتد لدية مشاكل كبيرة في الخروج بالكرة علي الرغم من أعتماد سولشار علي أكثر من عنصر للخروج بالكرة حيث سنجد ثنائي قلب الدفاع لديهم القدرة علي الوقوف علي الكرة كذلك يقوم الظهيرين بتأدية هذا الدور بالإضافة إلي مشاركة ثنائي وسط الميدان في عملية الخروج بالكرة.

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ضغط إيفرتون علي وسط اليونايتدضغط إيفرتون علي وسط اليونايتد

الضغط العالي لفريق إيفرتون علي دفاعات ووسط ميدان مانشستر يونايتد نجح في عزل الثلث الأمامي عن رباعي خط الدفاع وثنائي وسط الميدان وذلك بسبب بسبب نقطتين الأولي هي عدم قدرة اليونايتد علي الخروج بالكرة من منطقة الأطراف علي الرغم من مشاركة الظهيرين في الخروج بالكرة ولكن الثنائي لا يملكون القدرات الفردية التي تؤهلهم للخروج بالكرة وبالتالي أصبح الخروج بالكرة منحصر في منطقة العمق النقطة الثانية هلي عدم تقارب الخطوط في منطقة الوسط حيث أن علي الرغم من دخول راشفورد لمنطقة العمق في بعض الأحيان للتحرك بين الخطوط كذلك الأمر ينطبق علي لينجارد ولكن المشكلة تكمن في عدم نزول الثنائي إلي منطقة وسط الميدان من أجل أستلام الكرة ونقلها للثلث الأمامي بالإخص أن وسط ميدان إيفرتون الرباعي كان يقوم بدور عزل الرباعي الهجومي لليونايتد عن وسط الميدان وبشكل كبير إيفرتون نجح في الوصول لما يريدة.

ما هي حلول سولشار ؟ حلول الخروج بالكرة والتخلص من الضغط الأمامي الذي يقوم بة فريق إيفرتون يكمن بالطبع في تقارب الخطوط سواء من العمق بنزول لينجارد إلي منطقة وسط الميدان بصورة أكبر حتي يتمكن من المساندة في عملية بناء الهجمة والخروج بالكرة إلي الجزاء الأمامي كذلك في منطقة الأطراف من المفترض أن يتم إعطاء مهام للثنائي ماركوس راشفورد ودانيال جيمس بعمل تقارب بينهم وبين الظهيرين حتي تكون الأطراف منفذًا للخروج بالكرة ولكن جميع تلك الأمور لم يتم القيام بها فقط تم الأعتماد علي الكرات الطولية وبالإخص في منطقة الأطراف وذلك من أجل أستغلال السرعات التي يمتلكها الثنائي ماركوس راشفورد ودانيال جيمس.

إيفرتون كان يتفوق علي مانشستر يونايتد من الجانب الهجومي وذلك علي الرغم من أعتماد التوفيز فقط علي الهجمات المرتدة ولكن كان يتم تنفيذ تلك الهجمات بكثافة عددية بشكل متقن للغاية من خلال الطولية الطولية المرسلة للثنائي الهجومي ريتشارليسون ودومينيك كالفيرت الثنائي الذي يقوم في بعض الأحيان بالتحرك في منطقة الأطراف من أجل المساحات المتواجدة خلف الثنائي وان بيساكا ولوك شاو بالإضافة إلي ذلك كان هناك مساحات واضح خلف ثنائي وسط ميدان اليونايتد تلك تعتبر أهم الثغرات الدفاعية التي أعتمد عليها إيفرتون لتنفيذ هجماتة المرتدة.