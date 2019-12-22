اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش اليوفيNoW

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث تُذاع المباراة في يوم الأحد عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات، باعتبارها مالك الحقوق الحصرية لنقل فعاليات بطولة كأس السوبر الإيطالي.



حيث يتم نقل مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في يوم الأحد عبر قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى المعلق فارس عوض التعليق على المباراة.



آخر إستعدادات يوفنتوس لمُباراة لاتسيو الأحد في كأس السوبر الإيطالي: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو الأحد 22/12/2019 في كأس السوبر الإيطالي

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