اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش اليوفيNoW

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بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث تُذاع المباراة في يوم الأحد عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات، باعتبارها مالك الحقوق الحصرية لنقل فعاليات بطولة كأس السوبر الإيطالي.
حيث يتم نقل مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في يوم الأحد عبر قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى المعلق فارس عوض التعليق على المباراة.
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تابع لايف مباراة يوفنتوس ولاتسيو مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام نظيره فريق لاتسيو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس سبعة أهداف في مرماه.
ويدخل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: جانلويجي بوفون / دانيلو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / إيمري تشان / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين.