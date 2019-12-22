اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر اليوم 22/12/2019 في كأس السوبر الإيطالي بدون تقطيع

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مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو الأحد 22/12/2019 في كأس السوبر الإيطالي، حيث يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع فريق لاتسيو حامل لقب بطولة كأس إيطاليا على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو الأحد في كأس السوبر الإيطالي: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر