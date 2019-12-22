رياضة | مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنع اللوائح نادي ليفربول من وضع شعار كأس العالم للأندية على قميصه في الدوري الإنجليزي بعد التفوق على فريق فلامنجو بهدف نظيف في نهائي مونديال الأندية.

ويحق للنادي الفائز بلقب مونديال الأندية وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على قميصه حتى إعلان الفائز بلقب البطولة في النسخة التالية.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تمنع ليفربول من وضع الشارة الذهبية على قميصه خلال مباريات البطولة.

وأشارت إلى أن الفريق سيضع الشارة على القميص خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي وإذا أراد ليفربول وضع الشارة الذهبية في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن عليه تقديم طلب رسمي بذلك.

وقالت جورجيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، صرح للموقع الرسمي للنادي: "عندما أتحدث عن كأس العالم مع العائلة والأصدقاء، فإن الجميع يذكر الشارة الذهبية.. هذا الأمر نريده، لأنه في كل مرة ننظر خلالها إلى القميص، فإننا نتذكر التتويج بكأس العالم للأندية".