رياضة | الأهلي يريح مدافعه أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يريح مدافعه أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأبلغ خالد محمود طبيب الفريق الأحمر الجهاز الفني بأنه من المفضل إراحة ربيعة في مباراة زعيم الثغر المقبلة، خوفًا من معاودة الإصابة له مجددًا.
وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام الإسماعيلي اضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٤ وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.
وعلى الرغم من تصريحات طبيب الأهلي بأن إصابة ربيعة ليست مقلقة إلا أن الجهاز الطبي يفضل عدم إشراك ربيعة في مباراة الاتحاد السكندري خوفًا من تجدد الإصابة أو تفاقمها ولكي يكون اللاعب جاهزًا بشكل تام لموقعة بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة لدوري المجموعات من بطولة أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٢١ نقطة جمعهم من الفوز في ٧ مباريات متتالية.