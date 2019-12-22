رياضة | الصفقة الثانية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة الثانية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من ضم الصفقة الثانية بعد نجاحه في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا الجناح المهاجم السابق لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة النيجيري بليسينج إيليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري بعدما طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق التعاقد معه في شهر يناير.

ويرغب فايلر في تدعيم القلعة الحمراء بمهاجم سوبر على حساب صلاح محسن الذي يرى الخواجة أنه يمكن منحه فرصة الإعارة لأحد الأندية الخارجية.