رياضة | كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يورجن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريق فلامنجو البرازيلي لم يفاجئه بمستواه الذي ظهر عليه في المباراة النهائية لبطولة مونديال الأندية.

قال كلوب في المؤتمرالصحفي: "قدمنا ليلة رائعة للنادي والجماهير، هناك بعض اللحظات غير الجيدة مثل إصابة أليكس تشامبرلين.. شعوري رائع ولكننا في هذه الحال نحاول البحث عن كلمات نعبر بها عن شعورنا، قدمنا مباراة قوية بعد إثارة وتوتر وقلق في مواجهة فريق قوي ومميز، جماهير فلامنجو لها الحق في أن تفتخر بفريقها، ولنا الحق في الاحتفال بهذا الفوز الذي حققناه عن جدارة".

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وعن إمكانية كسر النحس هذا الموسم، والفوز باللقب في الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "نعيش الليلة لحظة مميزة ولا أدري الآن ما قد يكون في الفترة المقبلة.. كنا الفريق الأفضل، ولكن فلامنجو مميز للغاية أيضاً، لدينا ثلاثة لاعبين برازيليين في فريقي، ومن سجل الهدف كان برازيلياً، ولكنني أرفض المقارنة في المستويات، ورغم هذا فإن كل فريق برازيلي تجده لابد وأن تجد فيه لاعبين مميزين".

وأضاف كلوب: "فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة أمر جيد، ولكن المهم هو الفريق.. صلاح خاض البطولة في موطنه بالمنطقة العربية، كان مصدر تهديد وصنع هدفين في المباراة الأولى، وتألق في المباراة النهائية واستحق الجائزة".