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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 22 / 12 / 2019، أبرزها مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد قي ، والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ18"

واتفورد x مانشستريونايتد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

توتنهام x ، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ18"

x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ17"

أتالانتا x ميلان، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الرجاء x الوداد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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