رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 22 / 12 / 2019، أبرزها مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد قي الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ18"

واتفورد x مانشستريونايتد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

توتنهام x تشيلسي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ18"

ريال مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

أتالانتا x ميلان، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

ساسولو x نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

لاتسيو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الرجاء x الوداد، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.