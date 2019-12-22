اخبار الرياضه

رياضة | الأهلي يواجه الاتحاد في صراع صدارة ترتيب الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه الاتحاد في صراع صدارة ترتيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:39 ص

448%247cview

Advertisements

بوابة الخليج 365

محمد جمال

377%247cview

Advertisements

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز فى كل المباريات ال 7 التى خاضها الفريق بالبطولة محققًا 21 نقطة فى المركز الأول، وسيواجه اليوم فريق الاتحاد السكندري فى مباراة قوية يسعي فيها الأحمر للإستمرار فى الصدارة وسلسلة الإنتصارات بينما يسعي الاتحاد فى كسر السلسلة وخطف الصدارة من الأهلي.

بينما سيواجه أيضا اليوم فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي بينما غدا ستقام ثلاث مباريات وهم طنطا وأسوان ونادي مصر ومصر المقاصة والزمالك والإنتاج الحربي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي 21 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

الزمالك 14 نقطة

سموحة 14 نقطة

الإنتاج الحربي 14 نقطة

Advertisements

بيراميدز 13 نقطة

إنبي 13 نقطة

الإسماعيلي 13 نقطة

حرس الحدود 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

طنطا 9 نقاط

المصري 8 نقاط

مصر المقاصة 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

وادى دجلة 6 نقاط

أسوان 5 نقاط

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا