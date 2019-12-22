رياضة | في غياب اليوفي.. إنتر ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب اليوفي.. إنتر ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الكبير اليوم برباعيه دون رد على فريق جنوا فى لقاء ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى.

وسجل أهداف إنتر ميلان كل من روميلو لوكاكو هدفين وجليارديني هدف والشاب سيباستيانو إسبوسيتو من ركلة جزاء.

وكان فريق يوفنتوس حقق فوز هام الأربعاء الماضي على حساب سامبدوريا بهدفين مقابل هدف سجلهم باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

وستقام اليوم الأحد 4 مباريات وهم أتلانتا ضد ميلان وليتشي ضد بولونيا وبارما ضد بريشيا وساسولو ضد نابولي.