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رياضة | في غياب اليوفي.. إنتر ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

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تصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز الكبير اليوم برباعيه دون رد على فريق جنوا فى لقاء ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى.

وسجل أهداف إنتر ميلان كل من روميلو لوكاكو هدفين وجليارديني 

هدف والشاب سيباستيانو إسبوسيتو من ركلة جزاء.

وكان فريق يوفنتوس حقق فوز هام الأربعاء الماضي على حساب سامبدوريا بهدفين مقابل هدف سجلهم باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

وستقام اليوم الأحد 4 مباريات وهم أتلانتا ضد ميلان وليتشي ضد بولونيا وبارما ضد بريشيا وساسولو ضد نابولي.

ترتيب الدوري الإيطالي

إنتر ميلان 42 نقطة

يوفنتوس 42 نقطة

لاتسيو 36 نقطة

روما 35 نقطة

كالياري 29 نقطة

أتلانتا 28 نقطة

بارما 24 نقطة

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نابولي 21 نقطة

ميلان 21 نقطة

تورينو 21 نقطة

ساسولو 19 نقطة

بولونيا 19 نقطة

هيلاس فيرونا 19 نقطة

أودينيزي 18 نقطة

فيورنتينا 17 نقطة

ليتشي 15 نقطة

سامبدوريا 15 نقطة

بريشيا 13 نقطة

سبال 12 نقطة

جنوا 11 نقطة

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