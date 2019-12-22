رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي







يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً على نادي واتفورد اليوم الأحد، لحساب مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بملعب فيكاردج رود، معقل نادي واتفورد.