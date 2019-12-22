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معلق والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود، مباراة نهائي السوبر الإيطالي، التي تجمع بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

وتستضيف المملكة العربية ، مباراة السوبر الإيطالي، للعام الثاني على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حقق اللقب من قبل في 7 مرات، بينما لاتسيو حقق اللقب 4 مرات.

معلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو

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يعلق على المباراة، فارس عوض عبر قناة KSA Sports HD1، وعبد الله الحربي عبر قناة KSA Sports HD3.

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس ضد لاتسيو:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيناتنكور، بيانيتش، ماتويدي.

خط الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، .

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